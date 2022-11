сегодня



Новое видео MARFA MOTEL



How Much It Hurts, новое видео MARFA MOTE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Wild Life Strangers", релиз которого состоялся 18 ноября.



Трек-лист:



01 Down By The River

02 Feel It

03 Give Me Fire

04 How Much It Hurts

05 Riding High

06 Take Me Home

07 They Call Me The Devil

08 This Is America

09 What You Gonna Do https://www.marfamotel.com/







