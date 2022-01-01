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Jaded Truth

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28 ноя 2022 : Новое видео JADED TRUTH



сегодня



Новое видео JADED TRUTH



“Lapse In Judgement”, новое видео JADED TRUTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Take A Seat.







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