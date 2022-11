сегодня



SERPENTS IN PARADISE опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Sun May Shine [feat. Stu Block], который взят из нового альбома “Temptation”, в записи которого принимали участие пять гостевых вокалистов: Gianni Pontillo (Victory), Stu Block (Ex-Iced Earth), Herbie Langhans (Firewind, Avantasia), Mark Fox (Shakra) и Alex Kühner (High Tide).







