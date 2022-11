сегодня



"Firestarter", новое видео группы KHYMERA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hold Your Ground, выходящего десятого февраля на Frontiers Music Srl:



"Don't Wait For Love"

"Firestarter"

"Hear Me Calling"

"Sail On Forever"

"Our Love Is Killing Me"

"Hear What I'm Saying"

"Believe In What You Want"

"On The Edge"

"Could Have Been Us"

"Runaway"

"Am I Dreaming"







