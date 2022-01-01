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*Новое видео METALLICA 77
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 30
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Allt

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ALLT на Century Media Records



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Century Media Records сообщили о заключении контракта с группой ALLT.

«Мы с радостью объявляем о подписании контракта с Century Media Records. Создание сильной команды - ключевой аспект успеха в любой сфере. Нам всегда очень везло работать с увлеченными и целеустремленными людьми, которые каждый раз превосходят все ожидания. Вступая в это партнерство, мы рады стать частью огромного ростера, наполненного до краев одними из величайших артистов в современном металле. Добро пожаловать в команду Allt. Это начало новой главы, Allt навсегда!»

Sweden's ALLT Signs With Century Media Records




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