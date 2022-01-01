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Allt

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1 дек 2022 : ALLT на Century Media Records



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ALLT на Century Media Records



Century Media Records сообщили о заключении контракта с группой ALLT.



«Мы с радостью объявляем о подписании контракта с Century Media Records. Создание сильной команды - ключевой аспект успеха в любой сфере. Нам всегда очень везло работать с увлеченными и целеустремленными людьми, которые каждый раз превосходят все ожидания. Вступая в это партнерство, мы рады стать частью огромного ростера, наполненного до краев одними из величайших артистов в современном металле. Добро пожаловать в команду Allt. Это начало новой главы, Allt навсегда!»







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