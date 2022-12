сегодня



Вокалист DOGS D'AMOUR в THE BALLADMONGRELS



Группа THE BALLADMONGRELS, в состав которой входят вокалист DOGS D'AMOUR Tyla J. Pallas и автор песен Matty James Cassidy, 9 декабря представит дебютный сингл "Ballad of the Knucklemen". Этот трек также будет включён в дебютную работу "Trouble", релиз которой намечен на апрель 2023 года.







+0 -0



просмотров: 150