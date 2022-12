все новости группы







сегодня



Кавер-версия BILLY SQUIER от TEMPT



Группа TEMPT опубликовала видео на собственное прочтение рождественской классики BILLY SQUIER "Christmas Is The Time To say I Love You”.







