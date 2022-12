Новое видео THE ABBEY

сегодня



"Widow’s Will", новое видео группы THE ABBEY, в состав которой входят Natalie Koskinen (Shape Of Despair), Jesse Heikkinen (Henget, Iterum Nata), Vesa Ranta (Sentenced, The Man-Eating Tree) и Janne Markus (The Man-Eating Tree), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Word Of Sin", выходящего 17 февраля на Season Of Mist.







