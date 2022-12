сегодня



Новый альбом SETANERA выйдет зимой



Группа SETANERA выпустит новый альбом, получивший название "Equilibrium", 17 февраля.



Трек-лист:



Dei delle Ere

Stone

The Promise

Viper

Game

Losing control

Follow me

Try

Like a zombie

Faraway

Equilibrium







