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Новости
*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
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*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
*Новое видео KATATONIA 10
*Новая песня OBITUARY 10
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*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
[= ||| все новости группы



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Band-Maid

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6 дек 2022 : 		 Видео с выступления BAND-MAID

5 дек 2022 : 		 Новое видео BAND-MAID

20 сен 2022 : 		 Новое видео BAND-MAID

9 авг 2022 : 		 Новое видео BAND-MAID

15 июл 2022 : 		 Акустика от BAND-MAID

21 янв 2022 : 		 Акустика от BAND-MAID

27 окт 2021 : 		 Новое видео BAND-MAID

25 окт 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID

29 июл 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID

12 июн 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID

22 май 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID

19 мар 2021 : 		 Новое видео BAND-MAID

2 мар 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE пробуется в BAND-MAID

1 мар 2021 : 		 Концертное видео BAND-MAID

11 фев 2021 : 		 Новое видео BAND-MAID

2 июл 2015 : 		 Новое видео BAND-MAID
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|||| сегодня

Видео с выступления BAND-MAID



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Видео с выступления BAND-MAID, которое состоялось в рамках фестиваля AFTERSHOCK 2022, доступно для просмотра ниже.




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