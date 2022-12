сегодня



Музыканты VANDEN PLAS в ALL MY SHADOWS



"Silent Waters", новое видео группы ALL MY SHADOWS, в состав которой входят Stephan Lill и Andy Kuntz из VANDEN PLAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eerie Monsters", выходящего 17 февраля.



Трек-лист:



"Silent Waters"

"A Boy Without A Name"

"Syrens"

"Lifeforms"

"Wolverinized"

"The Phantoms Of The Dawn"

"Farewell"

"Devil's Ride"

" All My Eerie Monsters"







