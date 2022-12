сегодня



Новое видео THE DAMNNATION



"Slaves Of Society", новое видео группы THE DAMNNATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Way Of Perdition", выпущенного шестого мая на Soulseller Records.



Трек-лист:



"Before The Drowning"

"Way Of Perdition"

"Into The Sun"

"This Pain Won’t Last"

"Grief Of Death"

"Random Words"

"Slaves Of Society"

"Rotten Soul"

"No Hope Inside"

"The Greed"







