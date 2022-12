сегодня



Новый альбом THE SERPENTARIUS ARCANA выйдет зимой



THE SERPENTARIUS ARCANA выпустят альбом кавер-версий из песен, ставших саундтреками игр, 13 декабря. Трейлер доступен ниже, а трек-лист выглядит следующим образом:



“Thirteenth Zodiac” (Final Fantasy Tactics)

“Under Persian Skies” (Prince Of Persia)

“Empire Of The Sands” (Journey)

“Struggles In Stranglethorn” (World Of Warcraft)

“Bloodlines (The Sacred And Damned)” (Castlevania: Symphony Of The Night)

“The Devil Sleeps Beneath” (The Elder Scrolls III: Morrowind)

“The Devil Speaks In Dreams” (The Elder Scrolls III: Morrowind)

“A Doomsday Comet (…And Madness Will Claim Us All)” (Metroid Prime)







+0 -0



просмотров: 54