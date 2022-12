Новое видео THE CRIPPLER

сегодня



I'm Just Gonna Let Myself, новое видео группы THE CRIPPLER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома I'm Just Gonna Let Myself , выходящего 23 декабря на Horror Pain Gore Death Productions:



"I'm Just Gonna Let Myself In"

"Mangled Bodies"

"I Don't Want To Hurt You, I Just Want To Kill You"

"I Keep Hearing Noises In Your Basement"

"Suicide By Cop"

"Human Offals"

"Stabbing People"

"Let's See What's In Those Pockets"

"I Have A House Full Of Guns"

"21 Nails"

"Where's My Fucking Money"

"Orgy Of Violence"

"Rabies Is A Killer" (Agony Bag cover)







+0 -0



просмотров: 46