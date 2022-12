все новости группы







Iron Void

9 дек 2022 : Новая песня IRON VOID



Новая песня IRON VOID



"Grave Dance", новая песня группы IRON VOID, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома IV, выход которого запланирован на 27 января на Shadow Kingdom Records:



"Call Of The Void"

"Grave Dance"

"Living On The Earth"

"Pandora's Box"

"Blind Dead"

"She"

"Lords Of The Wasteland"

"Slave One"

"Last Rites"

IV by IRON VOID





