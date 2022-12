все новости группы







10 дек 2022 : Новый ЕР SEQUESTRUM выйдет зимой



сегодня



Новый ЕР SEQUESTRUM выйдет зимой



Группа SEQUESTRUM, в состав которой входят члены Chaotian и Undergang, выпустит дебютный ЕР "Pickled Preservation" 27 января на Extremely Rotten Productions:



"Giblet Excreter"

"Preserved To Last"

"Necromucouphagia"

"Guts"

"Consigned To Humus"

"Human Broth"

"Dis-Organ-Ized" (Impetigo tribute)







