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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Sequestrum

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|||| сегодня

Новый ЕР SEQUESTRUM выйдет зимой



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Группа SEQUESTRUM, в состав которой входят члены Chaotian и Undergang, выпустит дебютный ЕР "Pickled Preservation" 27 января на Extremely Rotten Productions:

"Giblet Excreter"
"Preserved To Last"
"Necromucouphagia"
"Guts"
"Consigned To Humus"
"Human Broth"
"Dis-Organ-Ized" (Impetigo tribute)

Copenhagen Death Grind Unit SEQUESTRUM To Release Pickled Preservation EP In January




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