Новое видео CROM



Группа CROM выпустит новую работу, получившую название “The Era Of Darkness”, 13 января на CD и виниле:



1. Into The Glory Land

2. Heart Of The Lion

3. The Era Of Darkness

4. Higher Ground

5. Together We Ride

6. In Your Eyes

7. Riding Into The Sun

8. The Forsaken

9. When Will The Wounds Ever Heal

10. Bridge To Paradise

11. A New Star

12. The Last Unicorn



Видео Higher Ground доступно ниже.







