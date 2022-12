все новости группы







Twisted Mind

?

-

-





10 дек 2022 : Новое видео TWISTED MIND



сегодня



Новое видео TWISTED MIND



Long Live Rock & Roll, новое видео TWISTED MIND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “From Slave To Prophet”:



1. Long Live Rock & Roll – 03:59

2. Burning Grounds – 04:49

3. Walked Through Hell – 03:52

4. Back Home – 06:25

5. From Slave to Prophet – 05:00

EP Length: 24:07







+0 -0



просмотров: 55