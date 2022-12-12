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12 дек 2022 : Бывший вокалист METAL CHURCH в CAVE



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Бывший вокалист METAL CHURCH в CAVE



Группа CAVE, в состав которой входят Chris Lorey (Ivanhoe), Roberto Palacios (Chinchilla) и Chris Schwinn (Chinchilla) сообщила о том, что новым вокалистом стал Ronny Munroe (Vicious Rumors, ex-Metal Church).







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