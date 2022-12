сегодня



Новое видео TEMPTRESS



Serpentine, новое видео TEMPTRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома See, выход которого намечен на следующий год на Metal Assault Records:



1. Death Comes Around

2. Into My Soul

3. Waiting

4. Cry

5. Serpentine

6. Hopeless







+0 -0



просмотров: 137