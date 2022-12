сегодня



Новое видео APHYXION



"Heavy Shadows" (feat. IMMERSE), новое видео APHYXION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ad Astra", выход которого намечен на десятое февраля на Circular Wave.



Трек-лист:



Roll The Dice

Memory Trace

Pathless (feat. SIAMESE)

Rover

Oceans Of Time (feat. CHAOSBAY)

Anomalies

Heavy Shadows (feat. IMMERSE)

Out Of Breath

Neon Billboards

Fade To Black

Not Gonna Make It







