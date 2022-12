сегодня



Новый альбом GIDEON выйдет весной



GIDEON выпустят новую работу, получившую название MORE POWER. MORE PAIN, 17 марта на Rude Records/Equal Vision Records:



1. Hell for a Man

2. Locked Out of Heaven

3. Push It Back

4. Too Much Is Never Enough

5. MORE POWER. MORE PAIN.

6. Take Off

7. Damned If I Do (Damned If I Don’t)

8. If You Love Me, Let Me Go

9. Off the Rails

10. The Final Nail

11. Midnight Blue

12. I Will Carry You

13. Back 2 Basics

14. Let ‘Er Fly http://www.gideonal.com/







+0 -0



просмотров: 95