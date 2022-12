сегодня



Новая песня GRIEF SYMPOSIUM



Veil of Transformation, новая песня GRIEF SYMPOSIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома ".​.​.​In the Absence of Light", релиз которого намечен на 27 января:



Among Dead Gods

Temple of Decay

In the Shadow of the Sleeping Monarch

Veil of Transformation

Descent Into Pandemonium

Esoteric Mirrors

The Amber Kiss of the Sun







