сегодня



Новое видео DYING WISH



Now You'll Rot, новое видео DYING WISH. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Fragments Of A Bitter Memory“:



1. Cowards Feed, Cowards Bleed

2. Hollowed By Affliction

3. Innate Thirst

4. Severing The Senses

5. Fragments Of A Bitter Memory

6. Cold Hearts In Bloom

7. Until Mourning Comes

8. Now You’ll Rot

9. Blood Laced Misery

10. Enemies In Red

11. Drowning In The Silent Black







