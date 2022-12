сегодня



Новое видео ...AND OCEANS



"Within Fire And Crystal", новое видео ...AND OCEANS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "As In Gardens, So In Tombs", выход которого намечен на 27 января на Season Of Mist.



Трек-лист:



"As In Gardens, So In Tombs"

"The Collector And His Construct"

"Within Fire And Crystal"

"Carried On Lead Wings"

"Likt Törnen Genom Kött"

"Cloud Heads"

"Wine Into Water"

"Inverse Magnification Matrix"

"The Earth Canvas"

"Ambivalent God" https://andoceans.bandcamp.com/







