Видео с текстом от OMOPHAGIA



"Thoughts Of The Earth", официальное видео с текстом от группы OMOPHAGIA, доступно для просмотра ниже. Она взята из альбома "Rebirth In Black".



Трек-лист:



"Intro"

"The Consequences Of Guilt"

"Redemption In Self-Destruction"

"Rebirth In Black"

"The Plague"

"Thoughts Of The Earth"

"Serve As Slave"

"Insights Of A Dying Man"

"All For None"

"Time Tells"

"I Live For Your Death"







