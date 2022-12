сегодня



Новая песня NOMAD



"Burning Alive", новая песня группы NOMAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Mountain, за сведение которого отвечал Bretton Melanson, а мастеринг выполнил Christian Donaldson (Cryptopsy):



“Burning Alive”

“Haunted”

“Revolution”

“Relentless”

“A Lonely Wanderer”

“Blood Moon”

“Rise In The Fall”

“Processor”

“Choke”







