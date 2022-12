сегодня



Новое видео NIHILIST DEATH CULT



“Obey & Consume”, новое видео группы NIHILIST DEATH CULT, в состав которой входят Nick Sagias (Tribe of Pazuzu, Soulstorm, Overthrow, ex-Pestilence), John Sagias (Soulstorm, Abyss), Ethan Bolduc (Jaww, Abyss), и Rick Kowalski (Soulstorm, Bound By Defiance), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death To All Tyrants", выпущенного второго декабря.



Трек-лист:



“Follow The Money”

“Hunting For Prey”

“Obey & Consume”

“Wake Up!”

“Death To All Tyrants”

“Ready For War”

“Imperium”

“Is This Progress?”

“You Get What You Deserve”







+1 -0



просмотров: 170