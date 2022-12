сегодня



Новое видео OMEGA INFINITY



Группа OMEGA INFINITY, в состав которой входят Xenoyr из Ne Obliviscaris и Tentakel P. из Todtgelichter, выпустит новую работу, получившую название “The Anticurrent”, 24 февраля на Season of Mist:



01. The Alpha (07:40)

02. Creation (05:11)

03. Iron Age (07:11) feat. Adrienne Cowan

04. Banish Us From Eden (04:42)

05. To The Stars (05:16)

06. Death Rays (06:18) feat. Lindsay Schoolcraft

07. Voices From The End Of Time (12:19) feat. András Nagy

08. Night Journey (Sear Bliss cover) (Bonus) feat. András Nagy

09. Ye Entrancemperium (Emperor cover) (Bonus) feat. MJ Braun



Видео на Iron Age (07:11) feat. Adrienne Cowan доступно ниже. https://omegainfinity.bandcamp.com/







+1 -0



просмотров: 134