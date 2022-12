сегодня



Новое видео PSYCHONAUT



"Hope", новое видео группы PSYCHONAUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Violate Consensus Reality", выпущенного 28 октября на Pelagic Records.



Трек-лист:



"A Storm Approaching"

"All Your Gods Have Gone"

"Age of Separation"

"Violate Consensus Reality"

"Hope"

"Interbeing"

"A Pacifist's Guide to Violence"

"Towards the Edge"







