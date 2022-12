сегодня



Видео с текстом от NAUT



Dissent, официальное видео с текстом от группы NAUT, доступно ниже. Этот трек взят из альбома “Hunt”:



1. Dissent (04:17)

2. All the Days (04:07)

3. Gold & Death (04:12)

4. Damocles (05:25)

5. 8 in 3 (06:57)

6. Unity of Opposites (04:24)

7. Nightfall (04:28)

8. Watchers (05:16)







