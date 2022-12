сегодня



Новая песня LUMEN AD MORTEM



Within The Smoke, новая песня LUMEN AD MORTEM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Upon The Edge Of Darkness”, релиз которого намечен на 27 января на Bitter Loss Records:



Infinite Resonance

Within The Smoke

Ethereal

Thought And Memory

The Voices From The Stream

Narrow Paths And Stony Ground







+0 -0



просмотров: 95