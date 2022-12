19 дек 2022



Вокалист THE NEW BLACK в WHO BROUGHT THE DOG



WHO BROUGHT THE DOG сообщили о подписании контракта с Bug Valley Records и пообещали, что в 2023 состоится выход нового альбома. Кроме того, группа представила нового вокалиста, которым стал Fludid (The New Black), перезаписью композиции "Saviour To None".

Saviour To None by Who Brought The Dog





+0 -0



просмотров: 101