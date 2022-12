20 дек 2022



Видео с текстом от HUNTING GIANTS



HUNTING GIANTS опубликовали официальное видео с текстом к композиции “Into Stone ”, которая взята из недавно выпущенного альбома “Mythos”.



Трек-лист:



Mythos – 3:28

Ancient Text – 3:18

Too Big To Kill – 3:06

Rituals – 3:57

Among Thieves – 5:28

Whispers – 2:16

Vanguard – 2:54

Mantle – 3:19

Kindred – 4:05

Epitaph – 1:09

Into Stone – 4:55

Remnant – 4:00

King of Ashes – 2:52 https://huntinggiants.com/







