Видео с текстом от HELLPROOF



Bloody Game, официальное видео с текстом от HELLPROOF, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Supernova", релиз которого намечен на 27 января.



Трек-лист:



01 – Intro

02 – Flame In You

03 – Sky Wide Open

04 – Burn Alive

05 – Prepare The Way

06 – Supernova

07 – Bloody Game

08 – The Colors

09 – Perfect Gift

10 – Outro

11 – Koniec (bonus track) https://hellproof.bandcamp.com/







