Новая песня VISION OF CHOICE



"Fatal Delusion", новая песня VISION OF CHOICE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Second Sight’, выход которого намечен на 17 февраля на Fencesound Music / ZOUNDR:



She is Danger

Eyes of Freedom

High Roller

Demonize

Until the Night

Ghost Chance

Fatal Delusion

To Zero

Hero’s Home

Forever the Heroes







