Новое видео CARNIFIED



"In Darkness", новое видео CARNIFIED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Carnage For The Gods”, имеющего следующий трек-лист:



1. In Darkness…

2. Our Own Blood







