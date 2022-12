сегодня



Новая песня VAHRZAW



"Pale Lechery", новая песня VAHRZAW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “In The Shallows Of A Starlit Lake”, выход которого намечен на 27 января на Bitter Loss Records.



Трек-лист:



The Amber Glow Of The Gaslight

In The Shallows Of A Starlit Lake

Phosphorescent Sunrise

Pale Lechery

At The Mercy Of The Shrike

Six Verses

To Breathe In Leviathan







