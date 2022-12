20 дек 2022



Новый альбом DEVIL'S WHISKEY выйдет зимой



DEVIL'S WHISKEY заключили контракт с лейблом WormHoleDeath, на котором 27 января состоится релиз нового альбома "Historias de Muerte":



"A Ritual Of Eyes"

"Behind The Hills"

"Black Poison"

"Born In The Dirt"

"Obsidiana"

"Féretro"

"45"







