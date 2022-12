сегодня



LITTLE PIG на Wormholedeath



Группа LITTLE PIG сообщила о заключении контракта с лейблом Wormholedeath, на котором 27 января состоится релиз одноименного альбома:



"27"

"Cameo"

"Little Pig"

"Hardened Soul"

"Call Me When I’m Dead (My Friend)"

"Uncle Jack"

"Fire In The Sky"

"Disappear"







