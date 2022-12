сегодня



Новое видео KLONE



"Bystander", новое видео KLONE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Meanwhile", релиз которого намечен на десятое февраля.



Трек-лист:



1. Within Reach [05:00]

2. Blink Of An Eye [05:22]

3. Bystander [05:05]

4. Scarcity [04:25]

5. Elusive [05:02]

6. Apnea [05:22]

7. The Unknown [04:55]

8. Night And Day [05:36]

9. Disobedience [05:44]

10. Meanwhile [06:48]











+0 -0



просмотров: 98