сегодня



Новое видео HYPNO5E



"Sheol Part II", новое видео HYPNO5E, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Sheol”, релиз которого намечен на 24 февраля на Pelagic Records.



Трек-лист:



1. Sheol – Part I – Nowhere

2. Sheol – Part II – Lands Of Haze

3. Bone Dust

4. Tauca – Part I – Another

5. Lava From The Sky

6. The Dreamer And His Dream

7. Slow Steams of Darkness – Part I: Milluni

8. Slow Steams of Darkness – Part II: Solar Mist







+0 -0



просмотров: 54