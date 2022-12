сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома вокалистки CASUALTIES OF COOL



Ché Aimee Dorval представила обложку и трек-лист сольного альбома, получившего название The Crowned, выход которого намечен на 20 января:



"The Crowned"

"Falling Under"

"Loveless"

"Want That Soul"

"Blood Red Son"

"Sensibilities"

"Sorta Loves Me"

"Try"

"Sleeping, Stoned"

"Lionize"

"What is Enough (Desired and Adored)"







+1 -0



( 1 ) просмотров: 291