"Never...", новое видео LIV MOON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "OUR STORIES", выпущенного 21 декабря:



1. Daybreak (Music:原澤秀樹)

2. Never... (Music:KAZSIN)

3. Addiction (Music:KENTARO)

4. Anemone (Music:星野沙織)

5. Symphonia (Music:西脇辰弥)

6. El Dorado (Music:MASAKI)

7. Hourglass (Music:西脇辰弥)

8. Fighter (Music:原澤秀樹)

9. The Lament(LIV MOON version) (Music: 星野沙織)







просмотров: 183