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*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 14
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 11
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Hazzerd

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HAZZERD работают над новым материалом



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HAZZERD опубликовали следующее сообщение:

«Как некоторые из вас, возможно, знают, мы медленно, но верно продвигаемся в работе над нашим третьим альбомом, мы записали барабаны в студии MCC ещё в октябре. Мы записывали гитары, бас и соло в свободное время, и скоро мы вернёмся в MCC для записи вокала + сведения и мастеринга.

В прошлом мы записывали наши альбомы в течение недели или около того (минус сведение и мастеринг), и у нас был жёсткий график, связанный с оплатой студийного времени. Однако метод самостоятельного сведения позволил нам быть более свободными при записи треков (т. е. больше времени и возможностей для улучшения песен в геометрической прогрессии).

Этот процесс, конечно, занимает гораздо больше времени, чем обычно, но мы точно знаем, что это одна из наших лучших работ. Останьтесь с нами ещё на пару месяцев, пока мы доделаем этот альбом и выпустим его для всех вас. Вы не будете разочарованы».



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