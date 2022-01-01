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Suotana

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Новый альбом SUOTANA выйдет весной



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Группа SUOTANA сообщила о том, что новая работа, получившая название "Ounas I", будет выпущена 17 марта на Reaper Entertainment, Премьера первого сингла намечена на 13 января.

«И вот наконец мы представляем наш новый альбом "Ounas I". С момента последнего релиза прошло пять долгих лет, и мы чувствуем, что этот альбом — первый из двух — представляет собой самую проработанную работу Suotana на сегодняшний день. С эпической обложкой, созданной Simo Räsänen'ом, "Ounas I" является естественным продолжением путешествия группы ещё глубже в холодную финскую природу, иллюстрируя пейзажи и одноимённую реку, которая находится в сердцевине альбома.

"Ounas I" — это концептуальный альбом, который переносит слушателя сквозь века, связывая древнюю историю и современность, приводя нас к нынешнему времени, когда сохранение разнообразия природы становится как никогда актуальным».



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