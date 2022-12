все новости группы







Third Eye

Дания

-

-





26 дек 2022 : Видео с текстом от THIRD EYE



сегодня



Видео с текстом от THIRD EYE



THIRD EYE опубликовали официальное видео с текстом на песню "At The Break Of Dawn", которая взята из выходящего 27 января на No Dust Records альбома "Vengeance Fulfilled".



Трек-лист:



"Ashes In The Rain"

"At The Break Of Dawn"

"Forest Of Lies"

"Even The Gods Cry"

"Vengeance Fulfilled"

"Pages On Fire"

"Impending Doom"

"Fire And Lightning"

"The Silence Of Indifference"

"Rise From The Waters"







+0 -0



просмотров: 155