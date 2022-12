сегодня



MANIGANCE на Rockshots Records



MANIGANCE заключили контракт с лейблом Rockshots Records, на котором 24 февраля состоится выпуск англоязычной версии альбома "Les Bal Des Ombres".



Трек-лист:



“Odyssey”

“Cold Blood”

“All Your Excesses”

“End Of Lock Up”

“The Shadows Ball”

“Death Warrant”

“High Treason”

“Eternity”

“At Gates Of Memory”

“In Spite Of Everything”

“Dawn Of The New Fight”

“Forgotten Survivor”







