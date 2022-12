сегодня



Бокс-сет WARFARE выйдет весной



Cherry Red Records сообщили о планах по выпуску тройного бокс-сета Warfare: The Lemmy Sessions, в который войдет ранее нереализованный микс от Лемми альбома 1985 года Metal Anarchy.



Disc One: The Lemmy Sessions (Metal Anarchy: The Lemmy Mix)





"Psycho Express"

"Disgrace"

"Death Vigilance"

"Metal Anarchy"

"Living For The Last Days"

"Electric Mayhem"

"Warfare"

"Military Shadow"

"Wrecked Society"





Disc Two: Metal Anarchy (1985)





Intro

"Electric Mayhem"

"Warfare"

"Death Vigilance"

"Wrecked Society"

"Living For The Last Days"

"Disgrace"

"Military Shadow"

"Metal Anarchy"

"Psycho Express"





Disc Three:





"Two Tribes" 12” (Neat 45)





"Two Tribes"

"Hell"

"Blown To Bits"





Total Death EP (Neat 49)





"Metal Anarchy"

"Burning Up"

"Rape"

"Destroy"





Bonus Track





"Two Tribes" (From Hell Mix)







