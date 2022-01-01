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XYZ ищут лейбл



Terry Ilous в рамках недавней беседы подтвердил, что работает с группой XYZ:



«У нас есть новый материал. Pat, Joey и я записали небольшой ЕР. Всё готово, сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся понять, как его выпустить — мы реально пока не знаем как. В наше время музыкальная сцена сильно изменилась, поэтому выпустить EP или полноценный альбом и разместить его на сайте, или как-то ещё. Музыкальная сцена изменилась, звукозаписывающие компании исчезли. Поэтому мы пытаемся найти лучший способ выпустить альбом с максимальным эффектом. Так что сейчас мы предлагаем его различным лейблам, у нас есть некоторый интерес. Это просто вопрос поиска подходящего дома.



Выпуск полноформатного альбома — это, если подумать, пустая трата времени и денег. И большинство фанатов не смогут узнать о выходе нового альбома, потому что сейчас очень много информации, столько людей выпускают альбомы, — песни повсюду. Так что фанатам трудно уследить и вовремя заметить: "О, ничего себе, вышел альбом такого-то и такого-то". Не успеешь оглянуться, а уже прошло шесть месяцев, и это уже старая новость. Так что нам просто нужно убедиться, что мы нашли правильный лейбл и правильную команду, чтобы вместе продвигать этот EP».







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